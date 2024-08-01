Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD İnşaat Harcamaları Haziranda Düşüş Gördü

Haziran ayında ABD'de inşaat harcamaları beklenenin aksine azalarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 18:15
ABD İnşaat Harcamaları Haziranda Düşüş Gördü

ABD İnşaat Harcamaları İncelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat harcamaları, haziran ayında beklentilerin tersine %0,3 oranında bir azalma gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait inşaat harcama verilerini kamuoyuna duyurdu.

Mevsimsel Düzenlemelerle Veriler

Açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırıldığında, haziran ayında bir önceki aya göre %0,3 azalarak 2 trilyon 148 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise harcamaların %0,2 oranında artması yönündeydi.

Mayıs Ayı Verileri

Mayıs ayında da inşaat harcamalarında %0,4'lük bir azalma kaydedilmişti ve rakam 2 trilyon 154 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu ve Özel Sektör Harcamaları

Haziran ayındaki kamu inşaat harcamaları %0,4, özel sektör inşaat harcamaları ise %0,3 oranında azalma kaydetti. Ancak yıllık bazda inşaat harcamalarının %6,2 oranında arttığı gözlemlendi.

İLGİLİ HABERLER

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı