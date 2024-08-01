ABD İnşaat Harcamaları Haziranda Düşüş Gördü

ABD İnşaat Harcamaları İncelendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat harcamaları, haziran ayında beklentilerin tersine %0,3 oranında bir azalma gösterdi. ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ait inşaat harcama verilerini kamuoyuna duyurdu.

Mevsimsel Düzenlemelerle Veriler

Açıklanan verilere göre, inşaat harcamaları mevsim etkilerinden arındırıldığında, haziran ayında bir önceki aya göre %0,3 azalarak 2 trilyon 148 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu döneme ilişkin piyasa beklentisi ise harcamaların %0,2 oranında artması yönündeydi.

Mayıs Ayı Verileri

Mayıs ayında da inşaat harcamalarında %0,4'lük bir azalma kaydedilmişti ve rakam 2 trilyon 154 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Kamu ve Özel Sektör Harcamaları

Haziran ayındaki kamu inşaat harcamaları %0,4, özel sektör inşaat harcamaları ise %0,3 oranında azalma kaydetti. Ancak yıllık bazda inşaat harcamalarının %6,2 oranında arttığı gözlemlendi.