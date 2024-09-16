ABD, Intellexa Konsorsiyonu ile İlişkili Kişilere Yaptırım Uyguladı

ABD'den Zorlu Yaptırım Kararı

Amerika Birleşik Devletleri, ticari casus yazılım teknolojileri geliştiren ve işleyen Intellexa Konsorsiyonu ile ilişkili 5 kişi ve bir kuruluşa yeni yaptırımlar uyguladı.

Yaptırımların Nedeni

ABD Hazine Bakanlığı, ticari casus yazılım teknolojisinin, ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu duyurdu. Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bu yaptırımların uygulandığı belirtildi.

Intellexa Konsorsiyonu Hakkında

Intellexa Konsorsiyonu, merkezi olmayan birçok şirketten oluşan bir uluslararası ağdır. Bu konsorsiyum, özellikle yüksek derecede saldırgan casus yazılım ürünleri geliştirme ve satma konusunda bilinir.

Predator Casus Yazılımı

Açıklamada ayrıca, kirliliğin ön planda olduğu "Predator" adlı casus yazılım ürününün tanıtıldığı ifade edildi. Bu yazılım, kullanıcı etkileşimi gerektirmeden hedef cihazlarda veri erişimine olanak tanıyan tek ve sıfır tıklamalı saldırılar yapabiliyor.