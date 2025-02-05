ABD ISM Hizmet Endeksi Ocak'ta Düşüş Gösterdi

ISM Hizmet Endeksi Ocak Ayında Düşüş Gördü

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında beklentilerin altında kalarak 52,8'e geriledi. Bu değer, aralık ayında 54 olarak kaydedilmişti.

Piyasa analistleri, endeksin bu dönemde 54,2 seviyesini bulmasını bekliyordu. Ancak açıklanan veriler, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret ediyor.

Alt Endekslerde Değişim

Ocak ayında üretim endeksi 3,5 puan azalarak 54,5'e, yeni siparişler endeksi 3,1 puan düşerek 51,3'e geriledi. Öte yandan, istihdam endeksi bu ay 1 puan artarak 52,3'e yükseldi.

Bu süreçte hizmet sektöründeki 14 alt sektörden büyüme kaydedilenlerin bulunduğu gözlemlendi.

S&P Global Revizyonu

S&P Global, ocak ayı için nihai hizmet sektörü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, hizmet sektörü PMI, önceki aya göre 3,9 puan azalışla 52,9 seviyesine düştü. Geçen yıl aralık ayında bu rakam 56,8 olarak kaydedilmişti. Aynı dönemde, imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise 2,7 puan azalışla 52,7 oldu.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üstündeki değerleri genişlemeye, 50'nin altındaki değerleri ise daralmaya işaret ediyor.