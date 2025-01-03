ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

ABD ISM İmalat Endeksi Aralık Ayında Beklentileri Aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te 49,3 olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasa analistlerinin 48,2 olarak öngördükleri beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirerek sektörün iyileştiğini gösterse de, sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Bir önceki aylara göz atıldığında, Kasım 2024’te endeksin 48,4 seviyesinde olduğu görülüyor. ISM'in verilerine göre, Aralık ayında imalat sanayi PMI, önceki aya göre 0,9 puan artış kaydederek 49,3’e yükseldi.

Üretim ve Siparişlerde Artış, İstihdamda Düşüş

Endekse ilişkin detaylar da dikkat çekiyor. Üretim endeksi, Aralık 2024 itibarıyla 3,5 puan artarak 50,3 seviyesine ulaştı. Yeni siparişler ise 2,1 puan artışla 52,5 olarak belirlendi. Ancak, istihdam endeksi aynı dönemde 2,8 puan azalarak 45,3 değerine geriledi.

Aralık ayı verilerine göre imalat sanayisinde 7 alt sektörde büyüme gözlemlenirken, 7 sektörde daralma yaşandı. Büyüme kaydedilen sektörler arasında; birincil metaller, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, ahşap ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, çeşitli imalat ile platik ve kauçuk ürünleri yer aldı. Daralma yaşayan sektörler ise tekstil, işlenmiş metal ürünleri, baskı, makine, kimyasal ürünler, ulaşım ekipmanları ve metalik olmayan mineral ürünleri olarak belirlendi.

PMI verilerinin 50 ve üzerindeki değerler, sektördeki genişlemeyi; 50'nin altındaki değerler ise daralmayı işaret etmektedir.