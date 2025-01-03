DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

ABD ISM imalat endeksi Aralık 2024'te 49,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti, ancak sektör daralmaya devam etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:33
ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

ABD ISM İmalat Endeksi Aralık Ayında Beklentileri Aştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2024'te 49,3 olarak kaydedildi. Bu rakam, piyasa analistlerinin 48,2 olarak öngördükleri beklentilerin üzerinde bir artış gerçekleştirerek sektörün iyileştiğini gösterse de, sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret ediyor.

Bir önceki aylara göz atıldığında, Kasım 2024’te endeksin 48,4 seviyesinde olduğu görülüyor. ISM'in verilerine göre, Aralık ayında imalat sanayi PMI, önceki aya göre 0,9 puan artış kaydederek 49,3’e yükseldi.

Üretim ve Siparişlerde Artış, İstihdamda Düşüş

Endekse ilişkin detaylar da dikkat çekiyor. Üretim endeksi, Aralık 2024 itibarıyla 3,5 puan artarak 50,3 seviyesine ulaştı. Yeni siparişler ise 2,1 puan artışla 52,5 olarak belirlendi. Ancak, istihdam endeksi aynı dönemde 2,8 puan azalarak 45,3 değerine geriledi.

Aralık ayı verilerine göre imalat sanayisinde 7 alt sektörde büyüme gözlemlenirken, 7 sektörde daralma yaşandı. Büyüme kaydedilen sektörler arasında; birincil metaller, elektrikli ekipmanlar, aletler ve bileşenler, ahşap ürünleri, mobilya, kağıt ürünleri, çeşitli imalat ile platik ve kauçuk ürünleri yer aldı. Daralma yaşayan sektörler ise tekstil, işlenmiş metal ürünleri, baskı, makine, kimyasal ürünler, ulaşım ekipmanları ve metalik olmayan mineral ürünleri olarak belirlendi.

PMI verilerinin 50 ve üzerindeki değerler, sektördeki genişlemeyi; 50'nin altındaki değerler ise daralmayı işaret etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta
2
New York Borsası Yükselişle Haftaya Merhaba Dedi
3
İtalya'da Otomobil Üretimi 68 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Değer Kazandı
5
Çin Hava Yolu Taşımacılığında Rekor: 2024'te 730 Milyon Yolcu
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapattı
7
ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!