ABD İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış Gerçekleştirildi

İşsizlik Maaşına Başvurular Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma hayatının dinamizmi, son verilere göre bir kez daha gündemde. ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verileri açıkladı. Geçtiğimiz hafta, işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısında 2 bin kişilik bir artış yaşandı ve bu rakam 230 bine ulaşarak piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa Beklentilerini Aşan Rakamlar

7 Eylül'de sona eren haftaya ait veriler, işsizlik maaşı başvuru sayısının 227 bin olarak öngörüldüğünü gösteriyordu. Ancak, önceki haftanın verilere göre 227 binden 228 bin şeklinde revize edilmesi dikkat çekti. Aynı dönemde, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 500 artışla 230 bin 750 seviyesine yükseldi.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları

31 Ağustos ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuruları da 5 bin artarak 1 milyon 850 bin sayısına ulaştı. Uzmanlar, işsizlik maaşı başvuru sayılarındaki bu artışın, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyelerde olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Bu bilgiler ışığında, ABD'deki işgücü piyasasının genel durumu ve ekonominin geleceği hakkında önemli ipuçları sunuldu. Ekonomi uzmanları, yaşanan bu artışların daha geniş ekonomik etkilerini mercek altına alıyorlar.