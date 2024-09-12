DOLAR
33,92 0,15%
EURO
37,54 -0,28%
ALTIN
2.775,91 -1,11%
BITCOIN
1.956.072,44 -0,23%

ABD İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış Gerçekleştirildi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 230 bine yükseldi, piyasa beklentilerini aştı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:00
ABD İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış Gerçekleştirildi

İşsizlik Maaşına Başvurular Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma hayatının dinamizmi, son verilere göre bir kez daha gündemde. ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verileri açıkladı. Geçtiğimiz hafta, işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısında 2 bin kişilik bir artış yaşandı ve bu rakam 230 bine ulaşarak piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasa Beklentilerini Aşan Rakamlar

7 Eylül'de sona eren haftaya ait veriler, işsizlik maaşı başvuru sayısının 227 bin olarak öngörüldüğünü gösteriyordu. Ancak, önceki haftanın verilere göre 227 binden 228 bin şeklinde revize edilmesi dikkat çekti. Aynı dönemde, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 500 artışla 230 bin 750 seviyesine yükseldi.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları

31 Ağustos ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuruları da 5 bin artarak 1 milyon 850 bin sayısına ulaştı. Uzmanlar, işsizlik maaşı başvuru sayılarındaki bu artışın, iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya rağmen işten çıkarmaların hala düşük seviyelerde olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Bu bilgiler ışığında, ABD'deki işgücü piyasasının genel durumu ve ekonominin geleceği hakkında önemli ipuçları sunuldu. Ekonomi uzmanları, yaşanan bu artışların daha geniş ekonomik etkilerini mercek altına alıyorlar.

İLGİLİ HABERLER

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Rezervleri Düşüş Yaşadı: 146,8 Milyar Dolar
2
Türkiye'de İnternet Kullanımı ve Girişimlerin Dijital Dönüşüm İstatistikleri 2024
3
Harçlık almayan genç kalmasın! 18-26 yaş arasına 100 TL bayram harçlığı verilecek
4
Gençler sakın fırsatı kaçırmasın! Tek bir işlemle nakit zengini olacaksınız
5
Ziraat Bankası'ndan 100.000 TL'lik süper kredi! Aynı gün içinde hesaba yatıyor
6
ECB, Düşen Enflasyona Yanıt Olarak Faizleri İndirdi

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın

Eylül Ayında Büyük Fırsat: 4000 TL Hesaba Yatacak!

Emekli promosyonu alana müjde! 250.000 TL ek ödeme onayı geldi

Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!

KPSS 70 Puanla Çalışma Bakanlığı'ndan Yüksek Maaşlı İş İmkanı!

KPSS şartı olmadan personel olmak için son 2 gün: İŞKUR açıkladı

MSB Gazino Müdürlüğü KPSS'siz 18-28 Yaş Arası İşçi Alımı İlanı Az Önce Geldi: Servis Elemanı (Garson) Başvuruları Başladı

İş Bankası 7 Farklı Şehirde Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapıyor: Lise Mezunu Adaylar İçin Fırsat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 60 artış! Bakan Bayraktar bizzat açıkladı!