ABD konut fiyatlarında yavaşlama sürdü — S&P Cotality Case-Shiller Temmuz verisi

ABD'de konut fiyatlarının artış hızı temmuzda da yavaşladı

S&P Dow Jones Indices tarafından yayımlanan verilere göre S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, temmuzda yıllık bazda %1,7 artış kaydetti. Bu sonuç, konut fiyatlarındaki artış hızının hazirana kıyasla devam ettiğini gösteriyor; haziranda endeks yıllık %1,9 artış göstermişti.

20 kent endeksi ve piyasa beklentileri

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %1,8 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde %1,7 artması yönündeydi; haziranda ise 20 kent endeksi yıllık %2,2 artmıştı.

Kent bazında öne çıkanlar

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu; temmuzda New York'ta fiyatlar yıllık bazda %6,4 arttı. Onu Chicago (%6,2) ve Cleveland (%4,5) izledi.

Diğer yandan, aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent Tampa olarak kaydedildi; Tampa'da fiyatlar yıllık bazda %2,8 azaldı.