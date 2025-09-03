ABD Mahkemesi: Google Chrome'u Satmak Zorunda Değil

Washington DC Bölge Mahkemesi Google kararı: Chrome satılmayacak

ABD'de federal mahkeme, Google'a karşı açılan antitröst davasında şirketin internet tarayıcısı Chrome'u satmasına gerek olmadığı yönünde karar verdi. Kararda ayrıca mahkemenin nihai hükmüne Android işletim sisteminin koşullu olarak elden çıkarılmasını dahil etmeyeceği ifade edildi.

Kararın öne çıkan noktaları

Mahkeme, Google'ın Chrome ve Android gibi varlıklarını herhangi bir yasa dışı kısıtlama uygulamak için kullanmadığına dikkat çekti ve davacıların bu varlıkların zorla elden çıkarılmasını istemekle aşırıya kaçtığını belirtti.

Kararda şu ana başlıklar vurgulandı:

Chrome'u satmak zorunda değil: Şirketin Chrome tarayıcısını elden çıkarmasına hükmedilmedi.

Android elden çıkarılmayacak: Mahkeme, Android'in koşullu olarak elden çıkarılmasını nihai karar kapsamında değerlendirmeyeceğini bildirdi.

Dağıtım ortaklarına ödemeler devam edecek: Google'ın bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerekmediği kaydedildi.

Öte yandan mahkeme, şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına hükmederek bunun rekabeti teşvik edeceğini belirtti.

Davanın arka planı

ABD Adalet Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2023'te yapılan açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla birlikte Google'a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde "antitröst" davası açıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, Google'ın çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı, sektördeki hakimiyetine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti. Son 15 yılda şirketin satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği ya da ortadan kaldırdığı ve böylece pazar hakimiyetini pekiştirdiği öne sürülmüştü.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında da federal yargıçtan Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.

Karar, dava sürecinin önemli bir aşaması olarak değerlendirilirken, mahkeme kararının rekabet politikaları ve teknoloji sektöründeki düzenlemeler üzerindeki etkileri izlenmeye devam edecek.