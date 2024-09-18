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ABD Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

Fed, piyasa tahminlerini güncelleyerek faiz oranını 50 baz puan indirdi ve geleceğe dair revizyonlar yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 21:39
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 21:39
ABD Merkez Bankası Faiz İndirimine Gitti

ABD Merkez Bankası Faiz Politikasında Değişiklik Yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed), son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faiz oranında %0.50'lik bir indirim gerçekleştirerek, federal fon oranını %5.1'den %4.4'e düşürdüğünü açıkladı.

Ekonomik Gelişmeler ve Tahminler

Fed'in, ekonomik etkinliklerin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtmesine rağmen, istihdam artışlarının yavaşladığına ve işsizlik oranının artmasına rağmen yine de düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca enflasyonun, %2 hedefine ulaşmak için ilerleme kaydettiği, ancak hâlâ yüksek olduğu vurgulandı. Fed, enflasyon ile istihdam hedeflerine ulaşmak için gerekli risklerin dengede olduğuna inanıyor.

Büyüme ve Enflasyon Tahminlerinde Revizyon

Bankanın gelecek yıllara dair tahminleri de aşağı yönlü revize edildi. 2025 yılı için federal fon oranı tahmini %4.1'den %3.4'e indirilirken, 2026 ve 2027 yılları için %2.9 ve %2.9 olarak belirlendi.

Bu yıl için enflasyon tahminleri %2.6'dan %2.3'e düşürülürken, işsizlik tahminleri de %4’ten %4.4’e çıkarıldı. Ekonomik büyüme tahmini ise %2.1'den %2'ye revize edildi. Fed, bu gelişmelerin ışığında, faiz indirimine ek olarak piyasa koşullarını da sıkı bir şekilde takip etmeye devam edeceğini belirtti.

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