ABD'nin Bütçe Açığı 2025'te 1,87 Trilyon Dolara Düşecek

ABD'nin bütçe açığının 2025'te 1,87 trilyon dolara gerilemesi bekleniyor. CBO'nun yayımladığı raporda detaylar yer aldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:53
ABD'nin Bütçe Açığı 2025'te 1,87 Trilyon Dolara Düşecek

ABD'nin Bütçe Açığı 2025'te Düşecek

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin bütçe açığının 2025 mali yılında 1,87 trilyon dolara düşeceğini öngördü. CBO, bu tahminlerini "Bütçe ve Ekonomik Görünüm: 2025-2035" başlıklı raporunda açıkladı.

2024 Yılındaki Açık ve Gelecek Yıllar

Rapora göre, 2024 mali yılında federal bütçe açığının 1,91 trilyon dolar seviyesinde olacağı bekleniyor. Ancak bu açığın 2025 yılıyla birlikte 1,87 trilyon dolara gerileyeceği belirtiliyor. Raporda ayrıca, 2026'da ise bütçe açığının 1,71 trilyon dolara inmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Kamu Borcu ve GSYH Oranı

CBO tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl %97,8 olan kamunun borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, bu yıl %99,9'a çıkacak. Ayrıca, 2035 yılında bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %118,5'e ulaşacağı öngörülüyor.

Ekonomik Büyümede Gerileme

Raporda yer alan diğer bir dikkat çekici bilgi ise ekonomik büyümenin yavaşlayacağı yönündedir. Geçen yıl %2,3 olan büyümenin, 2025'te %1,9, 2026'da ise %1,8 seviyesine düşmesi bekleniyor.

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