ABD'nin Bütçe Açığı Ekim Ayında 257 Milyar Dolara Ulaştı

ABD'nin 2025 Mali Yılına İlişkin Bütçe Açığı Rekor Kırdı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılının ilk ayı olan ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 4 katına çıkarak 257 milyar dolara yükseldi. Bu durum, mali yılın başlangıcında kaydedilen en yüksek rakamlar arasında yer alıyor.

Ekim Ayı Bütçe Dengesi Raporu

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ait bütçe dengesi raporunu yayımladı. 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek mali yılın ilk ayında elde edilen veriler ışığında, federal hükümetin bütçe açığı bu seviyeye ulaşmıştır.

Geçen Yıl ile Karşılaştırma

2024 mali yılının aynı ayında, federal hükümet yaklaşık 67 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Bu da, ekimde geçen yılın aynı ayına göre %287'lik bir artışa işaret ediyor.

Piyasa Beklentileri ve Gelirler

Bu dönemde piyasa beklentileri, bütçenin 226,4 milyar dolarlık bir açık vermesi yönündeydi. Ancak beklenenin üzerinde bir açık kaydedildi. Hükümetin gelirleri ise ekimde geçen yılın aynı ayına göre %19 azalarak 327 milyar dolara gerilemişken, harcamalar %24 artış göstererek 584 milyar dolara ulaştı.

Tarihsel Bütçe Açığı

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılı itibarıyla bir önceki yıla kıyasla %8 artış göstererek 1,8 trilyon dolara yükseldi ve ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.