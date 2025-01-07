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ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 6,2 Arttı

Kasım 2024'te ABD'nin dış ticaret açığı 78,2 milyar dolara yükseldi. İhracat %2,7, ithalat ise %3,4 arttı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:26
ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 6,2 Arttı

ABD'nin Dış Ticaret Açığı Yükselmeye Devam Ediyor

ABD'nin dış ticaret açığı, Kasım 2024 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artış göstererek 78,2 milyar dolara ulaştı. Bu veriler, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı.

İhracat ve İthalat Performansı

Kasım 2024'te, ülkenin ihracatı yüzde 2,7 artarak 273,4 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 3,4 artışla 351,6 milyar dolara yükseldi.

En Büyük Ticaret Açığı Çin'e

ABD'nin dış ticaret açığında en büyük paya sahip olan ülke Çin. Geçen yıl kasım ayında Çin’le olan dış ticaret açığı 25,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne 20,5 milyar dolar, Meksika’ya 15,4 milyar dolar ve Kanada’ya 4,9 milyar dolar dış ticaret açığı verildi.

Diğer Ticaret Ortakları ve Fazladan Ticaret ilişkileri

ABD’nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Vietnam (11,3 milyar dolar), İrlanda (9,3 milyar dolar), Almanya (6,9 milyar dolar) ve Tayvan (5,5 milyar dolar) yer almaktadır. Öte yandan, ABD'nin ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında Hollanda (5,4 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,6 milyar dolar) ve Avustralya (2 milyar dolar) dikkat çekmektedir.

Bu veriler, ABD'nin dış ticaret stratejilerinin ve küresel ekonomik ilişkilerinin yeniden şekillendiğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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