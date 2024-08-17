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ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşmeyi Sürdürüyor

ABD'de petrol sondaj kuleleri sayısı son bir haftada 2 azalarak 483'e düştü. Yakın dönemdeki fiyat değişimleri de dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:06
ABD'nin Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşmeyi Sürdürüyor

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Düşüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta petrol sondaj kulelerinin sayısında önemli bir azalma yaşandı. Ülkenin önde gelen petrol hizmetleri firmalarından biri olan Baker Hughes, haftalık verilerini açıkladı. Buna göre, 9-16 Ağustos tarihleri arasında sondaj kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 2 azalarak 483'e geriledi.

Son Bir Yıldaki Değişim

Geçtiğimiz yıl içinde, ABD'deki petrol sondaj kuleleri sayısında toplamda 37'lik bir düşüş kaydedildi. Bu durum, sektördeki genel dalgalanmaların ve arz-talep dengelerinin değişiminden kaynaklanıyor olabilir.

Petrol Fiyatlarındaki Hareketler

Petrol fiyatlarında da dikkat çekici hareketlilikler gözlemleniyor. Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 80,96 dolardan tamamladıktan sonra, cuma günü 79,94 dolara geriledi. Öte yandan, Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise perşembe günü 78,16 dolardan sonra cuma günü 76,65 dolara düştü.

Bu gelişmeler, küresel enerji piyasasında belirsizliklerin devam ettiğine işaret ediyor.

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