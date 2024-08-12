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ABD'nin Temmuz 2023 Bütçe Açığı 244 Milyar Dolar Oldu

Temmuz 2023 itibarıyla ABD bütçe açığı 1,5 trilyon dolara ulaştı. Gelirler artarken harcamalar da yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:55
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:55
ABD'nin Temmuz 2023 Bütçe Açığı 244 Milyar Dolar Oldu

ABD Bütçesi Temmuz 2023'te Büyük Bir Açık Verdi

ABD 2023 yılı Temmuz ayında, federal hükümetin bütçe açığı 244 milyar dolar olarak belirlendi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre %10'luk bir artışa işaret ediyor.

Bütçe Dengesine İlişkin Detaylar

ABD Hazine Bakanlığı, konuyla ilgili raporunu yayınlayarak, 1 Ekim 2023 itibarıyla başlayan 2024 mali yılı içerisinde, bütçe açığının önemli bir şekilde büyüdüğünü duyurdu. Temmuz ayında, 2022'nin aynı döneminde 221 milyar dolar olan bütçe açığına kıyasla bu yıl 244 milyar dolara yükseldi.

Piyasa analistleri, bütçe açığının bu dönemde 254,3 milyar dolar olmasını beklerken, hükümetin gelirleri, %20 artışla 330 milyar dolara, harcamaları ise %16 artarak 574 milyar dolara ulaştı.

2024 Mali Yılında Toplam Açık

2024 mali yılının 10 ayında, toplam bütçe açığı 1,5 trilyon dolara ulaşırken, bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %6’lık bir azalış gösterdi. Geçen yıl bu değer 1,6 trilyon dolardı.

Bu dönemde, harcamalar %6 artarak 5,6 trilyon dolara çıkarken, gelirler %11 artarak 4,1 trilyon dolara yükseldi.

Faiz Maliyetlerindeki Artış

Ayrıca, ABD'nin borçlarının bütçe üzerindeki faiz yükü, 2024 mali yılının ilk 10 ayında %32 artarak 956 milyar dolara ulaştı. Toplam bütçe açığı, 2023 mali yılında geçen yıla göre ise %23'lük bir artışla 1,7 trilyon dolara çıktı.

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