ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 1,7 Milyon Varil Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 1,7 milyon varil artışla 437 milyon varile ulaştı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:38
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 1,7 Milyon Varil Artış Gösterdi

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Artış

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 1,7 milyon varil artış göstererek 437 milyon varil seviyesine ulaştı. Bu gelişme, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bildirildi ve piyasa beklentileri ile örtüşmektedir.

Stratejik Stoklar da Artış Gösterdi

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artışla 395 milyon 900 bin varile yükseldi. Ancak bu dönemde ABD'nin benzin stokları, 500 bin varil düşüş ile 240 milyon 600 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretiminde Düşüş

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 8-14 Mart haftasında 2 bin varil azalarak 13 milyon 573 bin varil seviyesine geriledi. Ülkenin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük 85 bin varil azalışla 5 milyon 385 bin varil olarak kaydedildi. Öte yandan, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 354 bin varil artarak 4 milyon 644 bin varil oldu.

Gelecek İçin Beklentiler

EIA'nın "Mart 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin yaklaşık 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

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ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 1,7 Milyon Varil Artış Gösterdi

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