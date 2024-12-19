ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları 900 Bin Varil Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 900 bin varil azalma ile 421 milyon varil seviyesine geriledi. Bu düşüş, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilerle doğrulandı. Piyasa analistleri, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalmasını bekliyordu.

Stratejik Stoklar Artış Gösterdi

Ticari ham petrol stokları dışında kalan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artışla 393 milyon 100 bin varile ulaştı. Bu durum, enerji güvenliğini artıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Benzin Stoklarında Artış Yaşandı

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artış göstererek 222 milyon varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretiminde Düşüş

Öte yandan, ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Aralık haftasında 36 bin varil azalarak 14 milyon 36 bin varile geriledi. Bu düşüş, piyasada dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

İthalat ve İhracatta Değişim

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta günlük ortalama 665 bin varil artışla 6 milyon 649 bin varil seviyesine yükselirken, ham petrol ihracatı da günlük ortalama 1 milyon 796 bin varil artışla 4 milyon 895 bin varil oldu.

Gelecek Yıl İçin Tahminler

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.