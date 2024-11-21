ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 bin varil artış göstererek 430 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa beklentisi bu stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca, stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 389 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artış göstererek 208 milyon 900 bin varil kaydedildi.

Petrol Üretimi ve İthalatı Düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Kasım haftasında 190 bin varil azalarak 13 milyon 642 bin varil seviyesine geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta 1 milyon 175 bin varil artarak 7 milyon 684 bin varil olurken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 938 bin varil artışla 4 milyon 378 bin varil seviyesine ulaştı.

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.