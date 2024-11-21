DOLAR
34,48 -0,09%
EURO
36,46 -0,45%
ALTIN
2.949,32 -0,49%
BITCOIN
3.358.230,37 -3,35%

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artarak 430 milyon 300 bin varile ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 09:10
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta yaklaşık 500 bin varil artış göstererek 430 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa beklentisi bu stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi.

Ayrıca, stratejik ham petrol stokları da yaklaşık 1 milyon 400 bin varil artarak 389 milyon 200 bin varil seviyesine ulaştı.

Bu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 100 bin varil artış göstererek 208 milyon 900 bin varil kaydedildi.

Petrol Üretimi ve İthalatı Düştü

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 9-15 Kasım haftasında 190 bin varil azalarak 13 milyon 642 bin varil seviyesine geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta 1 milyon 175 bin varil artarak 7 milyon 684 bin varil olurken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 938 bin varil artışla 4 milyon 378 bin varil seviyesine ulaştı.

EIA'nın Kasım 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 230 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
VİOP'ta Endeks Kontratı Yüzde 0,5 Yükselişle Başladı
2
Brent Petrol Fiyatı 72,98 Dolar: Ukrayna-Rusya Gerilimi Etkileyici Rol Oynuyor
3
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi
4
Yurt İçindeki Gözler TCMB'nin Para Politikası Kararlarında
5
İstanbul Serbest Piyasasında Döviz Açılış Fiyatları
6
Bitcoin Fiyatı Trump Dönemiyle Yükselişe Geçti: 97 Bin Doların Üzerinde
7
Gıda Perakendecileri Derneği 10. Ortak Gelişim Kongresi İstanbul'da Başladı

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek