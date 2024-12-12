DOLAR
34,88 -0,06%
EURO
36,72 -0,35%
ALTIN
3.045,37 0,04%
BITCOIN
3.511.843,61 0,62%

ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte: 1.4 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 1.4 milyon varil azalarak 422 milyon varile geriledi. Benzin stoklarında ise artış yaşandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 07:27
ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte: 1.4 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 422 milyon varil seviyesine geriledi. Bu durum, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, yaklaşık 700 bin varil artışla 392 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu duruma ek olarak, ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 100 bin varil artışla 219 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretimi ve İthalatı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de güncel verilere göre 113 bin varil artışla 14 milyon 72 bin varil seviyesine yükseldi. Ancak, ülkenin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 306 bin varil azalışla 5 milyon 984 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da 1 milyon 136 bin varil azaldı ve 3 milyon 99 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek Yıllara Dair Tahminler

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları Bugün
2
Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem: Faturalar gelire göre kesilecek
3
Küresel Piyasalarda Gözler ECB'nin Faiz Kararına Çevrildi
4
ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte: 1.4 Milyon Varil Azaldı
5
New York Borsası Karışık Seyirle Kapatıldı; Nasdaq 20 Bin Puanı Aştı
6
IIF, Küresel Ekonomik Büyümenin 2025’te Yavaşlayacağını Açıkladı
7
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Çocukları Koruma Yasal Düzenlemesi Çağrısı

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin