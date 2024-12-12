ABD’nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte: 1.4 Milyon Varil Azaldı

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Düşüyor

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 400 bin varil azalarak 422 milyon varil seviyesine geriledi. Bu durum, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stratejik Stoklarda Artış

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları, yaklaşık 700 bin varil artışla 392 milyon 500 bin varil seviyesine ulaştı. Bu duruma ek olarak, ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 5 milyon 100 bin varil artışla 219 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol Üretimi ve İthalatı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi de güncel verilere göre 113 bin varil artışla 14 milyon 72 bin varil seviyesine yükseldi. Ancak, ülkenin ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 306 bin varil azalışla 5 milyon 984 bin varil olurken, ham petrol ihracatı da 1 milyon 136 bin varil azaldı ve 3 milyon 99 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek Yıllara Dair Tahminler

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.