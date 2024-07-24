ABD, Pandemi Fonu'na 667 Milyon Dolar Destek Taahhüdünde Bulundu

ABD'den Pandemi Fonu'na Büyük Destek

ABD yönetimi, Pandemi Fonu'na 667 milyon dolara kadar katkı sağlama taahhüdünde bulundu. Bu karar, pandemileri önleme ve bunlara karşı savaşma amaçlı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Açıklama ve Hedefler

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu fonun 2026 yılına kadar desteklenmesi planının detayları paylaşıldı. Taahhüt edilen 667 milyon dolarlık katkının, mevcut Kongre ödeneklerine ve fonların mevcudiyetine bağlı olacağı ifade edildi.

Sürdürülebilir Fonlama Stratejisi

Pandemi Fonu'nun toplamda en az 2 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, sürdürülebilir kaynak seferberliği geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Yeni Ortaklıklar Çağrısı

Ayrıca, ABD'nin mevcut bağışçılara, Pandemi Fonu'na verdikleri ilk desteklerin miktarını iki katına çıkarmaları ve hükümetler, özel sektör, hayır kurumları gibi yeni ortakların da fona katkıda bulunması için destek çağrısı yaptığı bildirildi.

Uluslararası Destek

Öte yandan, Dünya Bankası'ndan yapılan bir açıklamada, Almanya'nın da Pandemi Fonu'na 54 milyon dolar katkı taahhüdünde bulunduğu duyuruldu.

Pandemi Fonu, Kovid-19 salgınının ardından düşük ve orta gelirli ülkelerde kritik pandemi önleme, hazırlık ve müdahale kapasitesine yatırım yapmak amacıyla Eylül 2022'de kurulmuştu.