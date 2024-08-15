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ABD Sanayi Üretimi Temmuz'da Beklentilerin Üzerinde Düştü

Temmuz ayında ABD sanayi üretimi, piyasa tahminlerinin üzerinde bir azalma gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:54
ABD Sanayi Üretimi Temmuz'da Beklentilerin Üzerinde Düştü

ABD Sanayi Üretimi Temmuz Ayında Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde sanayi üretimi, Temmuz 2023 döneminde aylık bazda yüzde 0,6 oranında düşüş kaydetti. Bu düşüş, piyasa analistlerinin beklediği yüzde 0,3 oranındaki azalmanın oldukça üstünde gerçekleşti.

Fed'in Verileri:

ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı itibarıyla sanayi üretimi ve kapasite kullanımına dair verilerini kamuoyuna duyurdu. Açıklamalara göre, sanayi üretimi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,6 gerileme yaşadı.

Geçtiğimiz Haziran ayında sanayi üretimi %0,3 artış göstermişti.

İmalat Sanayisinde Düşüş

İmalat sanayisi üretimi de Temmuz ayında %0,3 oranında azaldı. Analistler bu dönemde imalat sektöründeki üretimin %0,2 düşeceğini tahmin ediyordu. Haziran ayında ise imalat sanayisi %0,4 oranında büyüme kaydetmişti.

Kapasite Kullanım Oranı

Temmuz ayında kapasite kullanım oranı da yüzde 77,8 seviyesine düşerek, 0,6 puan azalma gösterdi. Piyasa beklentileri %78,5 seviyesinde bir kapasite kullanım oranı öngörüyordu. Haziran ayında bu oran %78,4 olarak belirlenmişti.

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