ABD Senatosu Cumhuriyetçilerin Geçici Bütçe Tasarısını Reddetti

ABD Senatosu, federal hükümeti 21 Kasım'a kadar finanse edecek Cumhuriyetçi geçici bütçe tasarısını 44'e karşı 48 oyla reddetti; 1 Ekim kapanma riski sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:19
ABD Senatosu, bugün Temsilciler Meclisinden geçen ve federal hükümetin 1 Ekimde kapanmasını önlemeyi amaçlayan geçici bütçe tasarısına onay vermedi.

Senato oylaması ve oy dağılımı

Bütçe tasarısı Senato'da yapılan oylamada 44'e karşı 48 oyla reddedildi. Tasarıya yalnızca 1 Demokrat senatör "evet" oyu verirken, Cumhuriyetçilerden de 2 senatör karşı çıktı.

Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamada ise Cumhuriyetçilerin sunduğu tasarı 212'ye karşı 217 oyla kabul edilmişti.

Demokrat talepleri ve başarısız diğer girişim

Demokratların sağlık harcamalarına ayrılan kaynağın artırılması yönündeki talepleri, tasarının Senato'dan geçmesini engellemesi beklenen faktörlerden biriydi. Ayrıca Demokratların önerdiği geçici bütçe tasarısı da Senato'dan onay alamadı; bu tasarı 45'e karşı 47 oyla reddedildi.

Ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre, Kongre her yıl bütçeyi zamanında onaylayamazsa, bu boşluğun geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Bütçe onaylanamadığı takdirde federal hükümet harcama yetkisini kaybeder ve hayati hizmetler dışındaki faaliyetler durma riskiyle karşı karşıya kalır.

