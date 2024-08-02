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ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Beklentileri Aşamadı

Temmuz ayında ABD'de tarım dışı istihdam artışı 114 bin kişi oldu, işsizlik oranı ise 4,3'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 15:31
ABD Tarım Dışı İstihdam Verileri Beklentileri Aşamadı

ABD İşgücü Pazarında Son Gelişmeler

Temmuz ayı itibarıyla ABD'de tarım dışı istihdam 114 bin kişi artış gösterdi. Bu rakam, ekonomistlerin tahminlerinin altında kalarak bazı endişelere yol açtı.

İşsizlik Oranı Artış Gösterdi

Ülkede işsizlik oranı da bu dönemde yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e yükseldi. Bu durum, iş gücü piyasasında yaşanan zorlukları ve istihdam yaratma süreçlerinin yavaşladığını ortaya koydu. Ekonomik Belirsizlikler Devam Ediyor

Piyasa analistleri, bu verilerin ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde alınacak politikaların istihdamı nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

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