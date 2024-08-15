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ABD Temmuz'da Perakende Satışlarda Beklenenden Yüksek Artış Kaydetti

Perakende satışlar Temmuz 2023'te beklenenden fazla artış gösterdi; Yüzde 1'lik artışla toplam 709,7 milyar dolara ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:58
ABD Temmuz'da Perakende Satışlarda Beklenenden Yüksek Artış Kaydetti

ABD'de Temmuz Ayında Perakende Satışlarda Önemli Artış

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz 2023 için perakende satış verilerini açıkladı. Verilere göre, Temmuz ayında perakende satışlar yüzde 1 oranında artış gösterdi ve toplam 709,7 milyar dolar olarak kaydedildi.

Beklentinin Üzerinde Bir Performans

Piyasa analistleri, Temmuz'da perakende satışların yalnızca yüzde 0,4 oranında artacağını öngörüyordu. Ancak, Temmuz ayı, Ocak 2023 tarihinden bu yana en yüksek aylık artışı yaşadı. Önceki ay Haziran itibarıyla satışlarda yüzde 0,2 oranında bir azalma görülmüştü.

Yıllık Artış ve Sektörel Analiz

Yıllık bazda Temmuz’daki perakende satışlar ise yüzde 2,7 artış gösterdi; Haziran ayında bu oran yüzde 2 olarak belirlenmişti. Temmuz ayında satışlardaki artış, motorlu araç ve yedek parça, elektronik, gıda ve içecek hizmetleri ile sağlık ve kişisel bakım gibi sektörlerde gözlemlendi.

Satışlarda Dikkat Çeken Düşüşler

Öte yandan, Haziran ayında çeşitli mağaza perakendecileri ile spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap mağazalarında belirgin bir düşüş yaşanmıştı. Ancak Temmuz ayında bu olumsuz trendlerin tersine döndüğü görülüyor.

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