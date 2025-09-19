ABD Temsilciler Meclisi Geçici Bütçeyi Onayladı: Hükümete 21 Kasım'a Kadar Finansman

ABD Temsilciler Meclisi geçici bütçe tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasını önlemeye yönelik geçici bütçe tasarısını kabul etti. Tasarı, hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngörüyor ve Mecliste yapılan oylamada 212'ye karşı 217 oyla kabul edildi.

Oylama ve tasarı içeriği

Mecliste onaylanan tasarı, güvenlik harcamalarını da kapsıyor. Tasarı kapsamında, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün suikaste uğramasının ardından Kongre üyeleri, yürütme organı ve Yüksek Mahkemeyi korumak için toplam 88 milyon dolarlık ek kaynak ayrılıyor.

Senato süreci ve beklenen engeller

Temsilciler Meclisindeki onayın ardından tasarının bir sonraki durağı Senato olacak. Ancak Demokratların, sağlık harcamalarına ayrılan kaynağı artırma talepleri doğrultusunda tasarının Senato'dan geçmesini engellemesi bekleniyor.

Neden geçici bütçe gerekiyor?

Amerikan kanunlarına göre federal mali yıl 1 Ekim'de başlıyor ve 30 Eylül'de sona eriyor. Kongre bütçeyi zamanında onaylayamazsa, bu açığı kapatmak için geçici bütçelere başvuruluyor. Geçici tasarının yürürlüğe girmesi için ise bütçenin sona erdiği gece yarısından önce onaylanması gerekiyor.

Olası sonuçlar

Bütçe onaylanamaz ve finansman sağlanamazsa, federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetleri durdurmak zorunda kalıyor. Bu nedenle geçici bütçe tasarısının Senato süreci kritik önemde.