ABD, Tıbbi Cihaz ve Robotik İthalatında Ulusal Güvenlik Soruşturmaları Başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu ekipmanlar ile robotik ve endüstriyel makine ithalatının ulusal güvenliğe etkisini incelemek üzere soruşturmalar başlattı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 00:41
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 00:41
ABD, Tıbbi Cihaz ve Robotik İthalatında Ulusal Güvenlik Soruşturmaları Başlattı

ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatında ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı

ABD yönetimi, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı. Soruşturmaların amacı, bu ürünlerin ithalatının ülke güvenliği üzerindeki etkilerini belirlemek olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tıbbi cihazlar ve koruyucu ekipmanlara yönelik soruşturma; cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, neşterler, anestezi ekipmanları, gazlı bezler, dikiş malzemeleri gibi ürünleri kapsıyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakçıkları, işitme cihazları, ortopedik cihazlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon ekipmanları gibi tıbbi cihazlar da yer alıyor.

Robotik ve endüstriyel makineler

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına ilişkin soruşturma ile bu ürünlerin ülke savunması ve kritik altyapı üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Kamuoyu görüşü ve geçmiş adımlar

Her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep ediliyor; soruşturmalar 2 Eylül tarihinde başlatıldı. ABD yönetimi daha önce de ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere soruşturmalar başlatmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Tıbbi Cihaz ve Robotik İthalatında Ulusal Güvenlik Soruşturmaları Başlattı
2
Bakan Bolat: Türkiye ABD'li Yatırımcılar İçin Güvenilir Ortak
3
ÇAYKUR'un 2025 Üçüncü Sürgün Yaş Çay Alımı Sürüyor
4
Bakan Bolat: Türkiye, Yatırımcılar İçin Cazibe Merkezi — 17. Türkiye Yatırım Konferansı
5
Ziraat Katılım SPK'ye başvurarak halka arz sürecini başlattı
6
BIST 100 Günü %0,31 Artışla 11.366,93'ten Kapandı
7
Chery Hong Kong Borsası'nda: Halka Arzdan 1,2 Milyar Dolar Bekleniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası