ABD, Tıbbi Cihaz ve Robotik İthalatında Ulusal Güvenlik Soruşturmaları Başlattı

ABD, tıbbi cihaz ve robotik ithalatında ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı

ABD yönetimi, tıbbi cihazlar, kişisel koruyucu ekipmanlar, robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına yönelik ulusal güvenlik soruşturmaları başlattı. Soruşturmaların amacı, bu ürünlerin ithalatının ülke güvenliği üzerindeki etkilerini belirlemek olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre tıbbi cihazlar ve koruyucu ekipmanlara yönelik soruşturma; cerrahi maskeler, N95 maskeleri, eldivenler, önlükler, şırıngalar, iğneler, infüzyon pompaları, neşterler, anestezi ekipmanları, gazlı bezler, dikiş malzemeleri gibi ürünleri kapsıyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında kalp pilleri, insülin pompaları, stentler, kalp kapakçıkları, işitme cihazları, ortopedik cihazlar, X-ray cihazları ve diğer radyasyon ekipmanları gibi tıbbi cihazlar da yer alıyor.

Robotik ve endüstriyel makineler

Robotik ve endüstriyel makinelerin ithalatına ilişkin soruşturma ile bu ürünlerin ülke savunması ve kritik altyapı üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Kamuoyu görüşü ve geçmiş adımlar

Her iki soruşturma kapsamında kamuoyundan görüş talep ediliyor; soruşturmalar 2 Eylül tarihinde başlatıldı. ABD yönetimi daha önce de ithal ilaçlar ile yarı iletkenler ve yarı iletken üretim ekipmanlarının ulusal güvenliğe etkilerini incelemek üzere soruşturmalar başlatmıştı.