ABD Ticaret Bakanı Lutnick Tarife Politikası ve Ekonomik Stratejiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Amerika Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarife politikasının resesyona yol açmayacağını ve enflasyonla mücadele stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:39
ABD Ticaret Bakanı Lutnick Tarife Politikası ve Ekonomik Stratejiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

ABD Ticaret Bakanı Lutnick Tarife Politikası ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, tarife politikasının resesyona neden olacağına dair endişelerinin bulunmadığını ifade etti. Lutnick, Fox News'e yaptığı açıklamada, hükümetin enflasyonla mücadele stratejileri üzerine bilgi verdi.

Bütçe Açığını Azaltmak ve Enerji Fiyatları

Bütçe açığını azaltmanın faiz oranlarını düşüreceğini dile getiren Lutnick, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik projelerin de enflasyonu aşağı çekeceğini vurguladı. Bakan, "Çok daha iyi bir ekonomi göreceksin." şeklinde ifadeler kullandı.

Resesyon Endişeleri

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin izlediği tarife politikasının resesyona neden olup olmayacağı hakkında soruları yanıtlayan Lutnick, "Böyle bir şey görmüyorum." dedi. Ayrıca, dünyada katma değer vergilerinin varlığı nedeniyle, ürün satarken karşılaşılan yüksek vergilerin enflasyonu etkilemeyeceğine işaret etti.

Karşılıklı Tarifeler ve Gelir Artışı

Lutnick, "Başkanın dediği gibi karşılıklı tarifeler uygulayacağız. Ya siz sizinkini (vergi) düşüreceksiniz ya da biz bizimkini yükselteceğiz. Eğer onların seviyesine çıkarsak, herkesle eşit olarak yılda 700 milyar dolar kazanacağız." diyerek, bu durumda açıkların kapanacağını ve ekonomik büyümenin artacağını belirtti.

İsraf ve Dolandırıcılık İle Mücadele

Lutnick, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) hakkında da bilgi vererek, bu konsepti Elon Musk'a kendisinin önerdiğini açıkladı. Sosyal güvenlik ve Medicaid'den yararlanan ya da hak ettiği parayı alan bireylerden tek bir doların bile kesilmemesi gerektiğini belirtti. "Hedef alacağımız şey israf, dolandırıcılık ve suistimal," ifadelerini kullandı.

Musk ile Anlaşma Detayları

Howard Lutnick, Musk ile yaptıkları anlaşmanın, Musk'ın harcamalardan 1 trilyon dolar kesmesi ve kendi tarafının ise tarifelerden, petrolden ve ABD'yi sömüren tüm vergi dolandırıcılıklarını ortadan kaldırarak gelirleri 1 trilyon dolar artırması yönünde olduğunu açıkladı.

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