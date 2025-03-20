ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Yatırımcılara Tesla Tavsiyesi

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Tesla hisselerinin ucuzluğunu vurgulayarak yatırımcılara hisseleri alma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:59
ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Yatırımcılara Tesla Tavsiyesi

ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Tesla Hisseleri İçin Cesur Tavsiye

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Tesla hisselerinin yıl başından bu yana %40'tan fazla değer kaybettiğini ifade ederek, yatırımcılara Tesla hissesi almalarını önerdi. Lutnick, Fox News kanalında katıldığı yayında, Tesla'nın CEO'su Elon Musk hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Musk'ın Rolü ve Tesla'nın Geleceği

Lutnick, Musk'ı ABD için muhtemelen en iyi girişimci ve teknoloji uzmanı olarak tanımladı. Bunun yanında, Musk’ın yeni nesil teknolojiler inşa edeceğini belirtti ve onun şirketinin hisselerinin bu kadar ucuz olmasının “inanılmaz” olduğunu vurguladı.

Lutnick, “İnsanlar onun inşa ettiği robotları ve teknolojiyi anladıklarında, bir daha asla bu kadar ucuz olmayacak. Bugünün hayalini kuracaklar ve 'Musk'ın şirketinin hisselerini almalıydım.' diye düşünecekler” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Musk'ın üzerine bahis yapabileceği şimdiye kadar tanıştığı en iyi kişi olduğunu söyledi ve eğer mümkün olsa kendisinin de Tesla hissesi alacağını ifade etti.

Musk ve Siyasi Gelişmeler

Öte yandan, Elon Musk'ın siyasete girmesinin Tesla için pek de olumlu sonuçlar doğurmadığı gözlemlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından, Tesla hisselerinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Musk'ın federal bürokrasiyi azaltmaya yönelik çabaları eleştirilerin hedefi oldu.

Trump, geçen hafta Musk ile birlikte kameralar karşısında poz vererek Tesla araçlarına destek verdi. “Birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını buna adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı” diyerek Musk’a olan desteğini belirtti.

Öte yandan, Tesla'nın hisseleri, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından geçen yıl aralık ayında 488,54 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

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