ABD ticari ham petrol stokları 1 milyon 800 bin varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin üzerinde 1 milyon 800 bin varil artarak 416 milyon 500 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi stok artışının 1 milyon 500 bin varil olacağı yönündeydi.

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil artarak 406 milyon 700 bin varil oldu. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 220 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Üretimde sınırlı artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 20-26 Eylül haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 505 bin varil seviyesine çıktı.

Ham petrol ticaretinde ise ithalat geçen hafta önceki haftaya göre günlük 662 bin varil azalarak 5 milyon 833 bin varil olurken, ihracat günlük 733 bin varil azalışla 3 milyon 751 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Eylül 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 440 bin varil olması bekleniyor.