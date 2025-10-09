ABD ticari ham petrol stokları beklentiyi aştı: 3 milyon 700 bin varil artış

ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin üzerinde 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varile yükseldi; benzin stokları düştü.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:04
ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta piyasa beklentilerinin üzerinde bir artış kaydetti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre stoklar yaklaşık 3 milyon 700 bin varil artarak 420 milyon 300 bin varil seviyesine ulaştı.

Stok rakamları ve piyasa beklentisi

Piyasada stokların 2 milyon 780 bin varil artması bekleniyordu; gerçekleşen artış beklentilerin üzerinde geldi. Stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 407 milyon varil seviyesine yükseldi.

Benzin stokları ve üretim verileri

Aynı dönemde benzin stokları yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 219 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti. Üretimde de artış gözlemlendi: 27 Eylül-3 Ekim haftasında ABD'nin günlük ham petrol üretimi 124 bin varil artarak 13 milyon 629 bin varil seviyesine çıktı.

İthalat, ihracat ve gelecek görünümü

Ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük 570 bin varil artarak 6 milyon 403 bin varil oldu. Ham petrol ihracatı ise günlük 161 bin varil azalarak 3 milyon 590 bin varil'e geriledi. EIA'nın Ekim 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 530 bin varil olması bekleniyor.

