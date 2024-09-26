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ABD Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte

ABD'nin ticari ham petrol stokları 4.5 milyon varil azalarak 413 milyon varile geriledi. Benzin stokları da azaldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:11
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:11
ABD Ticari Ham Petrol Stokları Düşüşte

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarında Düşüş

Son veriler, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının, geçtiğimiz hafta yaklaşık 4.5 milyon varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini gösteriyor. Bu durum, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklandı.

Piyasa Beklentilerinin Altında

Piyasalardaki beklentiler, stokların yalnızca 1.3 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1.3 milyon varil artış göstererek 381.9 milyon varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarındaki Düşüş

Aynı dönemde ABD'deki benzin stokları da 1.5 milyon varil azalarak 220.1 milyon varil seviyesine geriledi.

Petrol Üretimindeki Artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 14-20 Eylül tarihli haftada 9 bin varil artarak 13.62 milyon varil seviyesine yükseldi. Ham petrol ithalatı, günlük ortalama 135 bin varil artışla 6.46 milyon varil olurken, ihracat ise 692 bin varil azalışla 3.89 milyon varil seviyesine düştü.

Gelecek Yıllara Yönelik Beklentiler

EIA'nın Eylül 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13.3 milyon varil, gelecek sene ise 13.7 milyon varil olacağını öngörüyor.

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