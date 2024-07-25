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ABD Ticari Ham Petrol Stoklarında Düşüş

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta 3.7 milyon varil azaldı. Benzin stokları da benzer bir düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 09:00
ABD Ticari Ham Petrol Stoklarında Düşüş

ABD'nin Ticari Ham Petrol Stoklarındaki Azalma

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), geçen haftaki ticari ham petrol stoklarının yaklaşık 3 milyon 700 bin varil azaldığını duyurdu. Bu azalışla birlikte, stoklar 436 milyon 500 bin varil seviyesine gerilemiş durumda.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Düşüş

Piyasa analizleri stoklardaki azalmanın 2 milyon 600 bin varil civarında olacağını öngörüyordu. Ancak gerçekleşen azalma bu beklentilerin oldukça üzerindeydi. Stratejik ham petrol stokları ise 700 bin varil artış göstererek 374 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı.

Benzin Stoklarındaki Düşüş

ABD'nin benzin stokları da 5 milyon 600 bin varil azalmış olup, bu rakam 227 milyon 400 bin varil olarak kaydedildi.

Petrol İthalatı ve İhracatı

Geçen hafta ham petrol ithalatı, günlük ortalama 166 bin varil azalarak 6 milyon 871 bin varil seviyesine düştü. Öte yandan, ihracat ise günlük ortalama 222 bin varil artış göstererek 4 milyon 186 bin varil seviyesine yükseldi.

Günlük Petrol Üretiminde Değişiklikler

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 13-19 Temmuz haftasında 8 bin varil azalarak 13 milyon 714 bin varil seviyesine indi. EIA'nın Temmuz 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, bu yıl ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 13 milyon 250 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 770 bin varil olması bekleniyor.

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