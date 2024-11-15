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ABD, TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek Onayladı

ABD, TSMC'ye çip üretim yatırımı için 6,6 milyar dolarlık finansmanı onaylayarak önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 20:52
ABD, TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek Onayladı

ABD, TSMC'ye 6,6 Milyar Dolar Destek Onayladı

ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC ile ülkedeki çip üretim yatırımı için nisanda yaptığı ön anlaşmanın ardından, şirkete 6,6 milyar dolar doğrudan finansman sağlamayı kesinleştirdi.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, TSMC'nin yan kuruluşu olan TSMC Arizona Corporation'a CHIPS Teşvik Programı kapsamında 6,6 milyar dolara kadar doğrudan desteğin onaylandığı duyuruldu. Bu finansmanın, şirketin Arizona eyaletinin Phoenix kentindeki 3 fabrikaya 65 milyar dolardan fazla yatırımını destekleyeceği kaydedildi.

Bakanlık, TSMC Arizona proje kilometre taşlarını tamamladıkça bu kapsamdaki fonları sağlayacağını belirtti. ABD yönetimi, 2030'a kadar dünyadaki en ileri yarı iletkenlerin %20'sini üretme hedefiyle Samsung, TSMC ve Intel gibi dev teknoloji şirketlerine finansman sağlamayı duyurmuştu.

Nisan ayında, TSMC ile ülkede son teknoloji yarı iletken üretim tesislerinin inşasını desteklemek üzere ön anlaşmaya varıldığı açıklanmıştı. Bu yatırım sayesinde TSMC'nin, Phoenix'te üçüncü bir çip fabrikası kurarak Arizona'daki toplam yatırımını 65 milyar dolara çıkaracağı ve binlerce dolaylı istihdamın yanı sıra 25 binden fazla doğrudan inşaat ve imalat işi oluşturacağı ifade edilmişti.

Ön anlaşma kapsamında, TSMC'ye doğrudan finansmana ek olarak 5 milyar dolarlık kredi sunulacağı bildirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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