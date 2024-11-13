ABD Tüketici Fiyat Endeksi Ekim'de Artış Gösterdi

ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi Ekim Ayında Artış Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Ekim ayında aylık %0,2 ve yıllık %2,6 oranında artış kaydetti. Bu rakamlar, ekonomistlerin tahminleriyle uyumlu bir seyir izliyor.

Beklentilere Paralel Gelişmeler

Analistler, TÜFE verilerinin ekonomik aktivite üzerinde önemli bir etki yarattığını ve enflasyon ile ilgili endişelerin sürdüğünü belirtiyor. Ekim ayındaki artış, yıllık bazdaki artış oranları açısından da piyasalar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.