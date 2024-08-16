ABD Tüketici Güveni Ağustos'ta Beklentileri Aştı

ABD Tüketici Güveni Ağustos Ayında Yükseldi

Michigan Üniversitesi tarafından elde edilen verilere göre, ABD'de tüketici güven endeksi Ağustos ayında 67,8 seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi.

Tüketici Güven Endeksi

Amerikalı tüketicilerin davranışlarını izleyerek oluşturulan bu endeks, Ağustos ayında bir önceki aya göre 1,4 puan artış gösterdi. Önceki ay bu değer 66,4 olarak kaydedilmişti.

Ekonomik Koşullar ve Enflasyon Beklentileri

Piyasa beklentileri, endeksin 66,7 olması yönündeydi. Ancak, bu beklenenden daha yüksek bir sonuç elde edildi. Mevcut ekonomik koşullar endeksi, Ağustos’ta 60,9 seviyesine düşerken, tüketici beklentileri endeksi ise 72,1 değerine yükseldi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri %2,9 olurken, uzun vadeli beklentiler ise %3 olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Kovid-19 salgını öncesinde görülen %2,2-2,6 aralığının üzerinde kalmaya devam ediyor.

Seçim Sürecinin Etkisi

Michigan Üniversitesi Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin etkilerinin bu ayki tüketici güvenini etkilediğine dikkat çekti. Yapılan ankete göre, Kamala Harris ekonomiyi yönetme konusunda daha iyi bir aday olarak değerlendirilirken, katılımcıların %38’i Donald Trumpı destekliyor.

Hsu, genel olarak, kişisel mali beklentilerin ve 5 yıllık ekonomik görünümün güçlendiğini belirtirken, enflasyon konusunda tüketicilerin endişelerinin devam ettiğini ifade etti.