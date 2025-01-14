ABD Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2024'te Beklentilerin Altında Artış Gördü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,3 artışla beklentileri karşıladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:32
ABD Üretici Fiyat Endeksi Aralık 2024'te Beklentilerin Altında Artış Gördü

ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Aralık 2024'te Açıklandı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %3,3 artış gösterdi. Bu artış, büyük beklentilerin altında gerçekleşti. Ekonomistlerin tahminleri, daha yüksek bir artış öngörmüştü.

Ekonomik Göstergelerin Etkisi

Aralık ayındaki bu gelişme, ÜFE'nin genel seyrine dair önemli ipuçları sunuyor. Piyasa katılımcıları, bu verilerin enflasyon üzerindeki etkilerini ilgilendireceğinden endişeli. Uzmanlar, gelecekteki ekonomik politikaların bu tür veriler ışığında şekilleneceğini belirtiyorlar.

Analistler, beklenenden düşük bir artışın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası üzerinde bazı değişimlere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Bu durum, talep ve arz dinamiklerinin yanı sıra, genel ekonomik durumu da yakından etkileyecek gibi görünüyor.

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