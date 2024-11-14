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ABD Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de Beklentileri Aştı

Ekim ayında ABD Üretici Fiyat Endeksi, yıllık bazda %2,4 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:33
ABD Üretici Fiyat Endeksi Ekim'de Beklentileri Aştı

ABD Üretici Fiyat Endeksi Değişkenlik Gösterdi

ABD'de Ekim ayı itibarıyla Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık bazda %0,2 artış göstererek beklentilere paralel bir seyir izledi. Ancak yıllık bazda kaydedilen %2,4'lük artış, uzmanların tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Beklentileri Aşan Veriler

Ekonomistler, bu artışın enflasyon baskılarının sürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. ÜFE, genel olarak, üreticilerin mal ve hizmetler için aldıkları fiyat değişimlerini yansıtması açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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