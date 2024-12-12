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ABD Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Artış Gösterdi

ABD'de ÜFE, Kasım ayında aylık %0,4 ve yıllık %3 artarak ekonomideki iyileşmeyi işaret etti.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 16:44
ABD Üretici Fiyat Endeksi Kasım'da Artış Gösterdi

ABD Üretici Fiyat Endeksi'nde Beklentileri Aştı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Kasım ayında aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Bu artış, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek ekonomideki iyileşmeyi işaret ediyor.

ÜFE'nin Önemi

Üretici Fiyat Endeksi, ekonominin sağlığına dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, bu artışın enflasyon beklentileri üzerinde etkili olabileceğini ileri sürüyor.

Kasım ayındaki bu artış, enflasyonun yönü hakkında ipuçları sunabilirken, yatırımcılar ve ekonomistler dikkatle takip ediyor.

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