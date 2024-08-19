ABD ve Çin Mali Çalışma Grubu Beşinci Toplantısını Gerçekleştirdi

ABD ve Çin Mali Çalışma Grubu Toplandı

ABD ile Çin arasındaki Mali Çalışma Grubu, 5. toplantısını 15-16 Ağustos tarihlerinde Şanghay'da gerçekleştirdi. Toplantıya ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Merkez Bankası'nın üst düzey yetkilileri katıldı.

Toplantının İçeriği ve Konular

Açıklamalara göre, toplantıda merkez bankası iklim senaryosu testleri, finans sektörünün operasyonel dayanıklılığı, finansal hizmetlerin sınır ötesi tedariki ve küresel sistemik açıdan önemli bankalar konularında haziran ve temmuz ayında yapılan ikili görüşmelerin sonuçları gözden geçirildi.

Kara Para Aklama ve Diğer Konular

Kara para aklamayı önleme konusunda ortak işbirliği mekanizması ikinci kez bir araya geldi. Diğer oturumlarda makroekonomik ve finansal istikrar, uluslararası finans kuruluşları, sınır ötesi ödemeler ve sürdürülebilir finans gibi konular üzerinde tartışmalar yapıldı.

Gelecek İletişimler

Ayrıca, iki taraf, mali stres veya operasyonel dayanıklılık sorunları durumunda hızlı bir şekilde koordinasyon sağlamak amacıyla önemli temasta bulundukları noktaları paylaştı. Çalışma grubunun düzenli olarak bir araya gelmeye devam edeceği ifade edildi.

Grubun Kuruluşu

Mali Çalışma Grubu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın geçen yıl temmuz ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından eylülde kurulmuştu.