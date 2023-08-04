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Acil nakit arayana hızır gibi yetişti! O banka 0 faizle 35.000 TL kredi kutusunu açtı

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Acil nakit arayana hızır gibi yetişti! O banka 0 faizle 35.000 TL kredi kutusunu açtı
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. Garanti BBVA müşterilerine özel kredi kampanyası duyurulurken kredi şartları açıklandı. Faizsiz kredi için yapılması gerekenler haberimizde.

Faizsiz kredi müjdesi Garanti Bankası'ndan geldi. Kredi imkanından sadece banka müşterileri faydalanabilirken faizsiz oluşu ise ilgiyi çoğalttı. Kredi mobil bankacılık işlemlerinden başvurular başladığı bilgisi verildi. Bankanın müşterisi olanlara 3, 6 ve 12 aylık vade seçenekleri oluşturulan kredi detayları belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

sıfır faiz

Ödeme kolaylığı sağlanan sıfır faizli kredi kampanyası için banka müşterileri vade seçenekleri sunuluyor. Garanti Bankası'nın internet sitesinden yayınlanan bilgiler doğrultusunda şubelere gideren anında başvuruda bulunabilirsiniz. 

Ekonomi
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