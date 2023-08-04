Acil nakit arayana hızır gibi yetişti! O banka 0 faizle 35.000 TL kredi kutusunu açtı

Faizsiz kredi müjdesi Garanti Bankası'ndan geldi. Kredi imkanından sadece banka müşterileri faydalanabilirken faizsiz oluşu ise ilgiyi çoğalttı. Kredi mobil bankacılık işlemlerinden başvurular başladığı bilgisi verildi. Bankanın müşterisi olanlara 3, 6 ve 12 aylık vade seçenekleri oluşturulan kredi detayları belli oldu. İşte tüm merak edilenler...





Ödeme kolaylığı sağlanan sıfır faizli kredi kampanyası için banka müşterileri vade seçenekleri sunuluyor. Garanti Bankası'nın internet sitesinden yayınlanan bilgiler doğrultusunda şubelere gideren anında başvuruda bulunabilirsiniz.