Acil nakit arayanların adresi belli oldu! Kamu bankalarından 25 bin TL nakit destek! Avantajlı kredi için başvuru şartları…

Maaşı yetmeyen ve nakit ihtiyacı olan emekli müşterileri için yeni ihtiyaç kredisi kampanyaları başladı. Peki kredi şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI

Emekli vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi kampanyalarını başlattı. Kredi kampanyası kapsamında emekli müşterilere uygun faiz oranlı ve 36 ay vade seçeneğiyle 25 bin TL kredi desteği sağlanacak. Emekli vatandaşlar başvurularını mobil bankacılık ya da internet bankacılığı üzerinden kolaylıkla yapabilecek. Başvuru yapacak emeklilerden talep edilen şartlar şu şekilde;

-Kampanyadan faydalanacak müşterinin emekli olması gerekmektedir.

-Emekli maaşının miktarı da kredi tutarında önemlidir. Bankalar kişinin belli bir aylık gelir üstünde olmasını talep edebilir.

-Kamu bankaları emeklilere sunduğu uygun faizli kredi kampanyalarında emekli maaşı ve gelir durumuna göre tutar belirlemektedir.





-Emekli vatandaşların başvuracağı kredi tutarlarını hangi alanda kullanacakları da önemlidir.

-Bankalar emekli vatandaşlardan kredi sigortası talebinde de bulunabiliyor.

-Bazı bankalar kredi başvuruları sırasında gelir belgesi ya da emekli maaş belgesi talep edebiliyor.

-Bazı bankalar kredi kampanyalarında yaş sınırı koyuyor. Kredi kampanyalarına başvuru yapmak için müşterilerin 18 yaş ve üstü olması gerekiyor.

-Kredi notu da kredi başvurularının olumlu değerlendirilmesi için önemli bir etkendir.

-Bazı bankalar kredi başvurusunu onaylamak için müşteriden teminat ya da kefil talep edebiliyor.