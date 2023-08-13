Acil nakit derdine 5000 TL'lik şipşak çözüm! Faiz yok, ek ödeme yok!

Bankaların uzun bir süredir kredi verme konusunda temkinli davrandığı dönemde, kredi fırsatları yavaş yavaş genişlemeye başlıyor. Önceki dönemlerde rahatça kredi alabilen müşteriler bile son zamanlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyordu. Kamu ve özel bankaların düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyaları yanı sıra, N Kolay adlı dijital bankacılık çözümü ile beklenmedik bir kampanya sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Aktif Bank, N Kolay adını verdiği dijital bankacılık platformu aracılığıyla oldukça çekici teklifler sunuyor. N Kolay, bankacılık sektöründe önceden görülmemiş bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bankanın resmi web sitesinde ilan edilen kampanya detayları, acil nakit ihtiyacı olanların ilgisini çekti.

5 BİN LİRAYA KADAR FAİZSİZ KREDİ





Özellikle acil nakit ihtiyacı olan bireyler için hızlı ve kolay kredi imkanı sunan N Kolay, faizsiz kredi kampanyasıyla büyük bir dikkat çekiyor. Kullanıcı dostu ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi sağlama olanağı sunan N Kolay, 30 güne kadar faizsiz kredi kampanyası düzenledi.

Bu kampanya çerçevesinde, acil nakit ihtiyacı olan kişiler, 5.000 TL'ye kadar faizsiz kredi alma şansına sahip. Ancak bu kampanya, diğerlerinden ayrılan özel detaylara da sahip. N Kolay müşterileri, kişiye özel belirlenen faizsiz ödeme tarihine kadar ödeme yaparsa, 30 güne kadar faiz ödemez.

Acil nakit ihtiyacı olan herkesin yararlanabileceği bu faizsiz kredi kampanyası oldukça çekici. N Kolay'ın resmi web sitesinde yer alan duyuruya göre, henüz banka müşterisi olmayanlar, N Kolay mobil uygulamasını kullanarak görüntülü görüşme yoluyla hesap açabilirler. Kurye bekleme gibi zorluklar olmadan, 5.000 TL'ye kadar olan faizsiz kredi anında müşterinin hesabına yatırılır. Kredi başvuruları N Kolay'ın resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tek tıkla gerçekleştirilebilir.