Acil nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Vakıfbank 10.000 TL acil destek kredisi veriyor

Şart aranmadan 10 bin TL ödeme yapılacak! Hemen başvuru yapabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

10 BİN TL ÖDEME KAMPANYASI

Emekli vatandaşlar maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 10 bin TL kredi ödemesi yapılacak. Emekli kredisi için başvurular banka şubelerine giderek ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilir.





Banka emekli müşterilerine uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planları da sunacak. Bankanın uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme planlarıyla başlattığı kredi ödemesiyle ilgili detaylı bilgilere Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.