Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

ING Bank’tan Büyük İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL ve 3 Ay Erteleme!

Türkiye’de artan ekonomik koşullar ve nakit ihtiyacı nedeniyle ING Bank, vatandaşlar için cazip bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka, 50.000 TL’ye kadar olan kredilere 3 ay erteleme fırsatı sunarak, müşterilerine önemli bir finansal destek sağlıyor.

ING Bank’ın yeni kampanyasıyla, müşterilerine %3,69 faiz oranıyla 36 ay vadede 50.000 TL kredi imkanı sunulacak. Ayrıca, mevcut ING müşterileri için 24 ay vadede %3,74 faiz oranıyla 100.000 TL’ye kadar kredi sağlanacak. Yeni müşteriler ise, Turuncu Ekstra programına dahil olanlar için %0’dan başlayan faiz oranlarından faydalanabilecek ve 50.000 TL’ye kadar olan kredilerde faiz oranı %3,57’den başlayacak.



Başvuru ve Geri Ödeme Detayları

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, ING Mobil uygulaması veya ING Bank’ın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi hesaplama aracıyla kendilerine en uygun krediyi bulabilirler. Başvurular, bu platformlar üzerinden yapılabilecek ve 3 ay ertelemeli kredi fırsatından yararlanılabilecektir.

50.000 TL tutarındaki kredinin 3 ay ertelemeli olarak kullanılması durumunda, aylık geri ödeme miktarının 5.784,00 TL olarak belirlendiği açıklandı. ING Bank, bu kampanya ile finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen müşterilere esneklik ve rahatlık sunmayı hedefliyor.



Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenler, ING Bank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya en yakın ING şubesine başvurabilirler.







Kampanyanın Avantajları

İlk Kez ING’li Olanlara Özel Faiz Oranları: Yeni müşteriler, %3,69 faiz oranıyla 36 ay vadede 50.000 TL kredi kullanma imkânına sahip.

3 Ay Ertelemeli Ödeme İmkanı: Kredinin ödemelerine 3 ay sonra başlamanız mümkün.

%0’dan Başlayan Faiz Oranları: Turuncu Ekstra programına dahil olan ING müşterileri, %0’dan başlayan faiz oranlarından yararlanabilecek.

Kolay ve Hızlı Başvuru Süreci: ING Mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden basit bir şekilde başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Bu büyük kampanyadan yararlanmak ve finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için hemen başvurunuzu yapın. Detaylı bilgi ve başvuru için ING Bank’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya ING Mobil üzerinden işlem gerçekleştirebilirsiniz.

