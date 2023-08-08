Acil nakit ihtiyaçlarına 10.000 TL şipşak kredi! Nakit derdini mazide bırakacak

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Bu banka 10 bin TL, 20 bin TL tutarlarda ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İHTİYACA GÖRE KREDİ KAMPANYASI

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların en uygun kredi kampanyalarıyla ihtiyaçlarını karşılamak için araştırmalarına devam ediyor. QNB Finansbank tarafından yapılan son duyuruya göre bankanın yeni müşterisi olanlar uygun faiz oranlı kredi kampanyasından faydalanabilecek. Bankanın mobil uygulaması üzerinden görüntülü görüşme yöntemiyle banka müşterisi olan vatandaşlar 10 bin TL ödemeden faydalanabilecek.





Ödemeler 6 ay vade olarak düzenlenecek. Kampanyadan faydalanabilmek için müşterinin kredi notunun en az 1100 olması gerekiyor. Aynı zamanda banka ihtiyaç sahibi müşterilerine 20 bin TL faizsiz ödeme yapacak. Bu kampanyadan Kobiler faydalanabilecek. 20 bin TL faizsiz kredinin ödeme süresi 12 ay olacak. 12 ay faizsiz kredi kampanyasından cirosu 8 milyon TL'ye kadar olan Kobiler faydalanabilecek. Aynı zamanda bu krediden faydalanmak isteyen müşterilerin talep ettikleri kredi tutarının 4 katı nakit belgesi sunması gerekiyor.