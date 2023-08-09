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Acil nakit para arayanlar hemen başvursun! QNB'de faizsiz kredi kampanyası başladı

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Acil nakit para arayanlar hemen başvursun! QNB'de faizsiz kredi kampanyası başladı
Acil nakit ihtiyacı olanlar soluğu o bankada alacak. QNB Finansbank'tan faizsiz kredi imkanı sunuldu. Banka tarafından faizsiz kredi kampanyası için tüm şartlar belli oldu. İşte detaylar...

QNB Finans Bank'tan 10.000 TL faizsiz kredi desteği verildiği açıklandı. Bankanın müşterisi olanları ve ilk kez müşteri olmanız ve mobil bankacılık işlemleri üzerinden başvurunuzu tamamlayanlara görüntülü konuşma yöntemini tercih edenlere özel faizsiz kredi imkanı verilecek. İşte kredi koşulları ve başvuru detayları haberimizde.

sıfır faiz yüksek vade

10 bin TL kredi almak için herhangi bir özel şarta bakılmıyor. Banka müşterisi olmanız ve kredi puanınızın çok riskli olmaması yeterli olarak kabul ediliyor. QNB Finansbank KOBİ'lerin sözüne karşılık olarak %0 faizli kredi desteği sundu. 20.000 TL'ye kadar kredi ticari amaçlı olarak 12 ay vadeli olacak şekilde ödeme kolaylığı sağlanıyor. 20 bin TL kredi çekenler 12 aylarda ve cirosu 8 milyon TL'ye kadar KOBİ'lerde bu fırsat değerlendiriliyor. 

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