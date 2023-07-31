Acil para arayanlar o bankanın kapısına koşacak! Bir selam veren 25 bin TL'yi götürecek!

Yükselen fiyatlar gelen zamlar derken vatandaş ay sonunu getiremiyor hal böyle olunca nakit para bulmak için bir arayışa giriyorlar. En fazla kampanya düzenleyen kamu bankalarından olan Yapı Kredi, Bankası vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanya başlattı. Detaylar haberimizde…







YAPI KREDİ BANKASI'NDAN NAKİT İHTİYACI OLANLARA 25.000 TL DESTEĞİ!

Yapı Kredi Bankası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni kredi kampanyasını bankanın resmi internet sitesinde yaptığı duyuru ile duyurdu. Bu kampanya kapsamında destek kredisi olarak 25.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Vatandaşlar 36 ay vade ile bu krediyi kullanabilecek ve banka şubesine gitmeden kolayca başvuru yapabilecek.

KREDİ BAŞVURU İŞLEMLERİ VE ŞARTLARI

Yapı Kredi Bankası müşterileri, Çarşamba ve Perşembe günleri başvuru yaparak uygun faiz oranıyla 25.000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilecek. Başvurularında ise cep telefonlarından SMS göndererek veya Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak işlem yapabilirler. Kredi onayı alındıktan sonra 12 ay, 24 ay veya 36 ay vadeli ödeme planları oluşturulabilir.

Başvurular için vatandaşların uygun bir banka kredi geçmişine sahip olması veya kredi puanının 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayanlar aynı gün içerisinde kredi onayını alabilecek ve diledikleri tutarı Yapı Kredi Bankası hesabına yatırabilecekler.

SMS İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Cep telefonundan mesaj atarak başvurmak isteyenler "bireysel" yazıp boşluk bırakarak T.C. kimlik numaralarını ve aylık gelirlerini girerek "44 11" e bu mesajı göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. Onay alan vatandaşlar diledikleri zaman en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilir ve hesabına kredi çekebilir. Ayrıca gelir belgesi olmadan da onay alarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası bu kampanya ile nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek olmakta, onlara basit ve hızlı bir çözüm sunmaktadır. Başvuru işlemlerinin kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği bu kampanya ile vatandaşlar diledikleri nakdi yardımı alabiliyor.