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Acil paraya ihtiyacı olana 70.000 TL ihtiyaç kredisi! 90 gün ceplerinden tek kuruş para çıkmayacak

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Acil paraya ihtiyacı olana 70.000 TL ihtiyaç kredisi! 90 gün ceplerinden tek kuruş para çıkmayacak
Kamu bankaları, kredi kampanyalarıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Vakıfbank, son açıklamasında 3 ay boyunca geri ödeme yapmadan kullanabileceğiniz, toplamda 70 bin TL'ye kadar kredi kampanyasını duyurdu. Bu yeni kampanya ile ihtiyaç sahibi olan bireylerin finansal yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Kamu bankalarının bu tür destekleyici adımları, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara nefes aldırma amacı taşıyor. Ayrıntılar haberimizde...

Vakıfbank, kredi kampanyasıyla ilgili detayları duyurdu: 3 ay ertelemeli 70 bin TL'ye kadar kredi fırsatı başladı.

Son dönemde Merkez Bankası'nın aldığı sıkılaşma ve faiz artırımı kararlarının ardından bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İhtiyaç kredisi faizlerinin yükselmesi, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için geri ödemelerin artmasına neden oluyor.

Bu bağlamda, kamu bankalarının daha uygun faizli kredi seçenekleri sunduğu gözlemlenirken, Vakıfbank da öne çıkıyor ve 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı sunuyor. Bu avantaj, birçok vatandaşın ihtiyaç kredisi talebini artırıyor.

KREDİ TAKSİT SEÇENEKLERİ

kredi

Bankanın resmi açıklamasına göre, 3 ay geri ödemesiz dönem seçeneği dışında aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli gibi farklı ödeme seçenekleri de sunuluyor. Geri ödemesiz dönemin ardından kalan taksitler eşit şekilde ödeniyor.

Kredi başvurusu yapmak isteyenler için en düşük 3 bin TL, en yüksek 70 bin TL ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuluyor. Başvurular cep telefonu üzerinden de yapılabiliyor; kredi miktarını, TC Kimlik Numarasını, Doğum Tarihini ve Aylık Geliri içeren bir SMS ile iletmek mümkün.

Örneğin, 70 bin TL'lik bir kredi için 24 ay vade seçeneği sunulurken, aylık taksit tutarı 4.357 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda, 2 yılın sonunda toplamda 104 bin 918 TL ödeme yapmış olunuyor. Kredi hesaplamalarında Kredi Tahsis Ücreti ve Banka Sigorta ve Muamele Vergisi gibi detaylara da yer veriliyor.

Yeni düzenlemeler ve kampanyalar geleceğe dair farklı finansal beklentilere kapı aralıyor. Vatandaşlar, bu gelişmeleri yakından takip ederek, ihtiyaçları doğrultusunda en uygun kredi seçeneklerini değerlendirebilirler.

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