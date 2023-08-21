Acil paraya ihtiyacı olanlara müjde! 10.000 TL üzeri borcu olana Ziraat Bankası'ndan büyük kıyak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı bir karar basına sızdırıldı. Son gelen haberlere göre devlet desteği ile birlikte kredi kampanyası başlatılacak. Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için maddi yardım oluşturuldu. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank harekete geçti. 36 ay boyunca 10.000 TL ve üzerinde olan borcu olan vatandaşlara 'Borç Kapatma Yardımı' sağlanacaktır. Kampanya koşulları ve detayları açıklandı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan kredi kampanyasında 10.000 TL'yi aşan borcu olan vatandaşların ödeme kolaylığı sağlanarak borç ödeme imkanı genişletilmiştir. Bu kampanya ile birlikte ilk taksit ödemesinin 3 ay ertelenmesi imkanı yaratılmıştır. Kişilerin üzerindeki yükü azaltacak faydaların detayları ortaya çıktı. Tüketici finansman borcu olan vatandaşlar, borçlarını kapatmak için bankalar arası transferlere veda edecek. Kampanya kapsamında bankalara kredi ve ciro borçları kapatacaklar.,





Konut kredisi, taşıt kredisi gibi katma değeri yüksek krediler kampanya kapsamında değildir. Ancak olası bir yeniden yapılandırma için vadeyi uzatarak böyle bir kredi için bankanızdan destek alabilirsiniz.

Kredi kampanyasının detaylarında ise kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, belirtilen belgelerle bir banka şubesine başvurmanız gerekmektedir. Gelir belgesi olan sigortalıların en az 12 aydır aynı meslekte çalışmış olması, tüccarların vergi levhasının ise en az iki yıldır yürürlükte olduğunu, emeklilerin devletten emekli maaşı aldığını kanıtlaması gerekiyor. Başvuru yaparken kredi limitinizi ve hesap numaranızı belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin 50.000 TL borç kapatma kredisine sadece o tutar ödenecektir.

"Faizsiz kredi seçeneği oluşturuldu"

Borçluları kurtarmak için faizsiz kredi kampanyası başlatıldı. Faizsiz kredilerden kullanmak istiyorsanız şayet Ziraat Katılım ile Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlem yapabilirsiniz. Bu bankalarla yapılan işlemlerde faizsiz finansman seçenekleri sunulmaktadır. Bu kampanya 36 aylık bir dönem düşünülerek oluşturulmuştur. Üstelik ilk taksit 3 ay ertelenerek 2 ayda bir geri ödeme imkanı sunuluyor.