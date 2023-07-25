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Acil toplu para arayanlar o bankanın kapısında yatacak! 300 bin TL'lik meşhur kredi kampanyası geri döndü!

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Acil toplu para arayanlar o bankanın kapısında yatacak! 300 bin TL'lik meşhur kredi kampanyası geri döndü!
QNB Finansbank'tan ihtiyaçlarınıza özel kredi kampanyası! Acil nakit ihtiyacınız için 300.000 TL üst limitli kredi fırsatı sunuyor. Başvurunuzu şimdi yapın, hayat sigortasıyla güvende olun. Kredi detayları haberimizde...

Tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu avantajlı kredi fırsatlarına bir yenisi daha ekleniyor! QNB Finansbank, müşterilerine özel düzenlediği kampanya ile 300.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Bu kampanya sayesinde evlilik, eğitim, beyaz eşya alımı, mobilya gibi birçok farklı talep için acil nakit ihtiyaçları karşılanabilecek.

KREDİ DETAYLARI

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Kredi, 36 eşit taksitle müşterilere sunulurken, aynı zamanda değişken taksit seçenekleri de bulunuyor. Bu sayede müşteriler geri ödeme konusunda daha esnek bir tercih yapabilirler. Başvuru için belirli koşullar bulunuyor. Belirli bir düzende geliri olan müşterilerin başvuruları olumlu sonuçlanabiliyor. Ancak kredi puanı uygun olmayan müşterilerin başvuruları maalesef olumsuz sonuçlanabiliyor.

Kredi kullanacak müşterilere hayat sigortası da yapılarak ileri dönemde herhangi bir durumla karşılaşıldığında koruma sağlanıyor. Kredi teminat karşılığında kullanılırken, uygun faiz oranları ve vade süreleri sunuluyor.

Başvurular, QNB Finansbank'ın resmi internet adresinden veya en yakın şubesinden yapılabiliyor. T.C. Kimlik numarası ve cep telefonu numarası gibi bilgilerin talep edildiği başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra kısa bir değerlendirme süreci gerçekleştirilerek, başvurusu olumlu sonuçlanan müşterilere kredi tutarı hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılıyor.

QNB Finansbank'ın bu kampanyası, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere düşük faiz oranları ve uygun vade seçenekleriyle büyük kolaylık sağlıyor. Detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, bankanın resmi internet adresini ziyaret edebilir, müşteri hizmetlerini arayarak veya en yakın QNB Finansbank şubesine giderek ayrıntıları öğrenebilirler. Banka, müşterilerine ihtiyaçlarına uygun ve avantajlı kredi fırsatları sunmaya devam ediyor.

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