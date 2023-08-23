Acilen para lazım diyene İş Bankası'ndan 35.000 TL! 5 saniyede başvurun ertesi gün alın

İş Bankası, hesap sahiplerine özel tasarlamalar yapılırken banka müşterisi olan hesabı bulunanlara ya da maaş müşterisi olanlara online üzerinden kredi başvuruları yapması üzerine 35 bin TL'lik kredi hesabının tanımlanacağı belirtildi. Kredi başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? İşte detaylar...





KREDİ BAŞVURUSU

35 bin TL ödeme almak için kredisi başvurusunun yapılacağı merak konusu haline geldi. Online başvuru oldukça kolay olurken başvuru yapacak müşterilerin kredi başvurusunun sonucunda etkileyen önemli faktör olan kredi notları ele alınır. İş Bankası müşterisi olanlar İşCep uygulaması bulunanlar hızlıca başvuruda bulunabilir. Başvurunun onaylanmasıyla beraber evrakların banka şubelerine getirilerek konut ya da taşıt kredisi talebinde bulunanlar şubelere gitmeden işlemlerini tamamlayabilir.

İş Bankası’nda sunulan kampanyada müşterilerine finansal yardım yapılması hedef haline gelirken bankanın esnek başvuru yöntemleri ve hızlı sonuçlandırma politikası dikkatleri çekti. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için İş Bankası resmi sitesinden bilgi alabilirsiniz.