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Adana'da 7 Jeotermal Kaynak İhaleye Çıkıyor

Adana'da jeotermal kaynak arama için 7 saha ihale edilecek. Tarih ve yer bilgileri detaylarda.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:36
Adana'da 7 Jeotermal Kaynak İhaleye Çıkıyor

Adana'da Jeotermal Araştırma İhaleleri

Adana, Türkiye'nin enerji potansiyelini artırmak amacıyla önemli bir adım atıyor. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 7 sahayı ihale etmek için hazırlık yapıyor.

İlan Detayları

Bu ihale, Resmi Gazete'de yayımlanan bir ilanla duyuruldu. İhaleye konu olan sahalar, Adana'nın Karataş, Ceyhan, İmamoğlu ve Pozantı ilçelerinde yer alıyor. Muhammen bedelleri 269.398 lira ile 3.160.659 lira arasında değişen bu alanların büyüklükleri ise 1.426,33 hektar ile 4.989,10 hektar arasında değişiklik gösteriyor.

İhale Tarihleri

İhaleler, 24 Eylül Salı günü saat 09.30-11.00 arasında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecektir.

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